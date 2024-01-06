KP.RU: Катя Лель стала зарабатывать от четырех миллионов рублей за выступление

Российская певица Катя Лель стала зарабатывать в четыре раза больше. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на слова представителей агентства по организации мероприятий.

Отмечается, что это произошло после того, как трек исполнительницы «Мой мармеладный» 2004 года попал в мировые тренды. По словам собеседника агентства, до этого средний гонорар Лель составлял от 900 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. «В праздники он поднимался до 1,5 миллиона рублей за 45-минутное выступление. Сейчас в праздники она поет по цене за частный концерт от 4 миллионов рублей», — заявили в агентстве.

Источник издания также предположил, что после праздничных дней гонорар артистки может опуститься и, скорее всего, будет составлять не выше 3 миллионов рублей. «Можно предположить, что на богатых свадьбах и прочих частных торжествах она войдет в топ-5 по заказам среди женщин певиц в 2024 году», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Катя Лель увеличила гонорар в пять раз после тренда на песню про «джагу-джагу». Артистка не стала раскрывать точную сумму своего заработка.

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