Москвич захотел пожарить шашлык и получил серьезные ожоги лица

Житель Москвы решил приготовить шашлык во дворе дома и получил ожоги лица

Житель Москвы попытался пожарить шашлыки во дворе многоквартирного дома и обжег лицо. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса в районе Марьина Роща. 34-летний мужчина Алексей около своего дома решил с друзьями приготовить мясо. Они вынесли мангал во двор и попытались развести огонь.

Москвич плеснул жидкость для розжига на угли и «неудачно поджег» их, после чего огонь вспыхнул ему в лицо. Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего. Он получил серьезные ожоги.

В данный момент сотрудники полиции проводят проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что жительница Челябинска из мести облила юношу кипятком с головы до ног во время вечеринки. Причиной этого поступка стала дымовая шашка, которую пострадавший подкинул на кухню, где находилась девушка.