Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:59, 6 января 2024Россия

Москвич захотел пожарить шашлык и получил серьезные ожоги лица

Житель Москвы решил приготовить шашлык во дворе дома и получил ожоги лица

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

Житель Москвы попытался пожарить шашлыки во дворе многоквартирного дома и обжег лицо. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент произошел на территории жилого комплекса в районе Марьина Роща. 34-летний мужчина Алексей около своего дома решил с друзьями приготовить мясо. Они вынесли мангал во двор и попытались развести огонь.

Москвич плеснул жидкость для розжига на угли и «неудачно поджег» их, после чего огонь вспыхнул ему в лицо. Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшего. Он получил серьезные ожоги.

Материалы по теме:
«Качество русского счастья зависит от длительности страдания» Могут ли россияне наконец стать счастливее? Отвечает ученый
«Качество русского счастья зависит от длительности страдания»Могут ли россияне наконец стать счастливее? Отвечает ученый
3 января 2024
Зажигательная ночь. Шальной фейерверк в квартире, похититель самогона и афера с икрой: главные новогодние ЧП в России
Зажигательная ночь.Шальной фейерверк в квартире, похититель самогона и афера с икрой: главные новогодние ЧП в России
2 января 2022

В данный момент сотрудники полиции проводят проверку инцидента.

Ранее сообщалось, что жительница Челябинска из мести облила юношу кипятком с головы до ног во время вечеринки. Причиной этого поступка стала дымовая шашка, которую пострадавший подкинул на кухню, где находилась девушка.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Савин
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Власти Подмосковья заявили о сокрытии масштабов ЧП в Подольске

      Бастрыкин дал поручение из-за проблем с отоплением в Подмосковье

      В Евросоюзе сочли 2024 год ключевым для демократии

      Москвич захотел пожарить шашлык и получил серьезные ожоги лица

      В России объяснили отсутствие рождественского перемирия с Украиной

      ВСУ обстреляли Донецк

      Блинкен обсудил ситуацию в секторе Газа с главой МИД Турции

      Раздел Украины назвали «единственным решением» для Запада

      Олимпийский чемпион по биатлону рассказал о предложении стать киллером

      Украину предупредили о более мощных российских ракетах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости