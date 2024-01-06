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23:31, 6 января 2024Мир

Обама выразил обеспокоенность из-за возможной победы Трампа на выборах

WP: Барак Обама обеспокоен, что Дональд Трамп может вернуться к власти в США
Барак Обама

Барак Обама. Фото: David 'Dee' Delgado / Reuters

Бывший президент США Барак Обама призвал действующего главу Белого дома Джо Байдена и его сторонников усилить предвыборную кампанию, так как обеспокоен из-за возможной победы бывшего американского лидера Дональда Трампа на выборах. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

По данным источников, Обама напрямую с Байденом и его помощниками говорил о необходимости реструктуризации кампании. Политик также призывал наделить штаб американского лидера полномочиями, которые позволяют принимать решения без согласования с Белым домом.

Обама в разговоре с Байденом заявил, что необходимо проводить предвыборную кампанию более агрессивно. Он также посоветовал главе Белого дома обратиться за советом к бывшим сотрудникам своего предвыборного штаба, который успешно провел кампанию по переизбранию в 2012 году.

В конце ноября Дональд Трамп заявил, что США находятся в серьезной беде. По его мнению, к этому привела политика американского президента Джо Байдена. Кроме того, Трамп рассказал, что Байден не умнее шестилетнего ребенка. Политик уверен, что действующий американский президент коррумпирован, некомпетентен и скомпрометирован.

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      Марина Совина
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