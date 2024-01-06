Пассажир самолета ударил попутчицу кулаком, назвал себя дьяволом и сорвал рейс

Daily Mail: пьяный пассажир самолета назвал себя дьяволом и сорвал рейс

Пьяный пассажир самолета JetBlue ударил попутчицу кулаком, назвал себя дьяволом и сорвал рейс из Форт-Лодердейла в Бостон. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что мужчина вел себя агрессивно во время полета и угрожал другим пассажирам. После нападения на женщину он пытался еще раз ударить ее, однако стюардессы помогли пострадавшей спрятаться в туалете. Пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку в Орландо.

Полиция высадила мужчину из самолета, однако позже стало известно, что он не был арестован. Авиакомпания отказалась возмещать убытки пассажирам, несмотря на пятичасовую задержку рейса в Орландо.

Ранее самолет авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) экстренно посадили в Копенгагене из-за тошноты, неожиданно возникшей у пассажиров и экипажа воздушного судна.