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13:45, 6 января 2024Путешествия

Пассажир самолета ударил попутчицу кулаком, назвал себя дьяволом и сорвал рейс

Daily Mail: пьяный пассажир самолета назвал себя дьяволом и сорвал рейс

Фото: Unsplash

Пьяный пассажир самолета JetBlue ударил попутчицу кулаком, назвал себя дьяволом и сорвал рейс из Форт-Лодердейла в Бостон. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что мужчина вел себя агрессивно во время полета и угрожал другим пассажирам. После нападения на женщину он пытался еще раз ударить ее, однако стюардессы помогли пострадавшей спрятаться в туалете. Пилоты приняли решение совершить вынужденную посадку в Орландо.

Полиция высадила мужчину из самолета, однако позже стало известно, что он не был арестован. Авиакомпания отказалась возмещать убытки пассажирам, несмотря на пятичасовую задержку рейса в Орландо.

Ранее самолет авиакомпании Scandinavian Airlines (SAS) экстренно посадили в Копенгагене из-за тошноты, неожиданно возникшей у пассажиров и экипажа воздушного судна.

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      Зарина Дзагоева
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