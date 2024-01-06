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13:36, 6 января 2024Россия

В Подольске стабилизировали работу котельной

Глава Подольска Артамонов: работу котельной «КСПЗ» стабилизировали

Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Подольске удалось стабилизировать работу котельной «КСПЗ» после аварии. Об этом заявил глава городского округа Григорий Артамонов в Telegram.

Как отметил Артамонов, в настоящее время коммунальные службы обеспечивают циркуляцию теплоносителя в сетях и начинают подключение многоквартирных домов.

Ранее в Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Решение было принято совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям.

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