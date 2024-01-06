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12:39, 6 января 2024Россия

В Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления

В Подольске ввели режим ЧС из-за отсутствия отопления в микрорайоне Климовск

Фото: Виктор Лисицын / Globallookpress.com

В Подольске ввели режим ЧС локального характера из-за продолжительного отсутствия отопления в микрорайоне Климовск. Об этом заявил глава городского округа Григорий Артамонов в Telegram.

Решение было принято совместно с комиссией по чрезвычайным ситуациям. Отмечается, что это позволит задействовать дополнительные силы и средства для ликвидации проблемы.

Артамонов подчеркнул, что аварийные бригады работали всю ночь. «Из-за морозов система замерзла и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах. Специалисты делают все, что в их силах и в максимально короткие сроки устраняют течи», — написал он.

Глава Подольска уточнил, что запущенный накануне резервный котел работает в штатном режиме, а ремонт второго котла продолжается.

Ранее из московского Театра Луны на Малой Ордынке эвакуировали 360 человек из-за лопнувших труб отопления. Инцидент произошел во время спектаклей «Щелкунчик, Императорский русский балет» на большой сцене и «Антракта» на малой.

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