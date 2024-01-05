В московском театре прорвало трубу с кипятком

Из Театра Луны на Малой Ордынке эвакуировали 360 зрителей из-за лопнувших труб

Из московского Театра Луны на Малой Ордынке эвакуировали 360 человек из-за лопнувших труб отопления. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Инцидент произошел во время спектаклей «Щелкунчик, Императорский русский балет» на большой сцене и «Антракта» на малой. Уточняется, что трубы с кипятком лопнули из-за морозов. Спектакль приостановили, зрителей и артистов быстро вывели из зала. В результате происшествия никто не пострадал.

Информацию об этом подтвердили «Интерфакс» в пресс-службе театра.

Ранее из здания Большого тетра в центре Москвы людей эвакуировали из-за угрозы взрыва. До этого на почту учреждения поступило сообщение, в котором неизвестные заявили о минировании здания на Театральной площади.