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15:19, 5 января 2024Россия

Прокуратура Подмосковья начала проверку после перебоев с подачей тепла

Прокуратура Подмосковья проводит проверку в связи с перебоями подачи тепла

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Прокуратура начала проверку из-за перебоев в предоставлении подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения в Московской области. Об этом надзорное ведомство сообщает в своем Telegram-канале.

Отмечается, что организована проверка исполнения жилищного законодательства в предоставлении коммунальных услуг на территории региона.

По информации ведомства, городским и районным прокурорам в рамках надзорных мероприятий поручили оценить деятельность ресурсоснабжающих организаций. Уточняется, что в адрес руководителей данных компаний внесены представления, также рассматривается вопрос о возбуждении дел об административных правонарушениях.

Кроме того, прокуратура контролирует сроки проведения работ по восстановлению подачи электроэнергии, тепла и водоснабжения жителям многоквартирных домов. Также ведомство проверит начисления потребителям платы за ресурсы в соответствии с полученным объемом.

При этом в ведомстве не уточнили, где именно возникли перебои и сколько человек они затронули.

4 января остались без электричества и отопления три района Москвы. По предварительной информации, ЧП произошло из-за пожара на подстанции на Высоковольтном проезде. Жители районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное сообщали об отсутствии в домах света и тепла. На фоне морозов температура внутри квартир опустилась до 10-15 градусов.

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      Екатерина Подвигина
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