Москвичам рассказали о работе транспорта в рождественскую ночь

Время работы общественного транспорта в Москве на Рождество продлили до 03:30

Время работы городского общественного транспорта в Москве в рождественскую ночь продлят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства российской столицы.

«В рождественскую ночь (с 6 на 7 января) режим работы городского транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК — до 02:00 (включая автобусы КМ), наземный городской пассажирский транспорт — до 03:30 (134 маршрута автобусов и электробусов и 17 трамвайных маршрутов)», — рассказали в пресс-службе.

16 ночных маршрутов наземного транспорта будут работать по обычному графику. Кроме того, услугами МЦД на Рождество москвичи и гости столицы смогут воспользоваться до трех часов ночи 7 января.

Ранее сообщалось, что к новогодним праздникам правительство Москвы приготовило для жителей столицы сюрприз — персонализированные отчеты о городском транспорте города. Благодаря этой системе жители столицы смогут посмотреть, сколько появилось остановок нового типа и маршрутов наземного транспорта, количество парковочных мест, станции метро и многое другое.