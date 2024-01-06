Москвичам рассказали о работе транспорта в рождественскую ночь
Время работы городского общественного транспорта в Москве в рождественскую ночь продлят. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства российской столицы.
«В рождественскую ночь (с 6 на 7 января) режим работы городского транспорта будет продлен: метрополитен и МЦК — до 02:00 (включая автобусы КМ), наземный городской пассажирский транспорт — до 03:30 (134 маршрута автобусов и электробусов и 17 трамвайных маршрутов)», — рассказали в пресс-службе.
16 ночных маршрутов наземного транспорта будут работать по обычному графику. Кроме того, услугами МЦД на Рождество москвичи и гости столицы смогут воспользоваться до трех часов ночи 7 января.
Ранее сообщалось, что к новогодним праздникам правительство Москвы приготовило для жителей столицы сюрприз — персонализированные отчеты о городском транспорте города. Благодаря этой системе жители столицы смогут посмотреть, сколько появилось остановок нового типа и маршрутов наземного транспорта, количество парковочных мест, станции метро и многое другое.