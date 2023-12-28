Максим Ликсутов рассказал о новогоднем сюрпризе для москвичей

Максим Ликсутов: москвичу интересно знать о конкретных изменениях транспорта

К новогодним праздникам правительство Москвы приготовило для жителей столицы сюрприз — персонализированные отчеты о городском транспорте города. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Идея запуска новой платформы принадлежит Общественной палате Москвы. Благодаря ей жители столицы смогут посмотреть, сколько появилось остановок нового типа и маршрутов наземного транспорта, количество парковочных мест, станции метро и многое другое.

Для создания отчета понадобится личный номер «Тройки» или карта москвича, привязанная к личному кабинету «Метро Москвы», отметил Максим Ликсутов. С их помощью москвичи сформируют данные о развитии Московского транспорта с 2010 года и узнают, что изменилось именно в районе проживания и на конкретных маршрутах, которыми пользуются жители столицы.

«Людям в первую очередь интересно знать, как изменился транспорт конкретно для них, в тех местах, где они бывают, живут или работают. Поэтому мы сделали возможность для пассажиров сформировать такой персональный отчет. Для этого нужно ввести данные своей «Тройки» или авторизоваться через личный кабинет приложения и посмотреть, что изменилось в транспорте в определенных районах города, то есть конкретно для пользователя карты. Задачу делать транспорт доступным для пассажиров поставил Мэр Москвы Сергей Собянин», — Максим Ликсутов.

Проект будет действовать до 1 февраля. Сформировать отчет можно по ссылке на портале Мосметро. Если у кого-то появятся предложения, как сделать отчеты еще лучше, надо написать в чат-бот Александра. Диалог нужно начать со слов «хочу оставить отзыв».