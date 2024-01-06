Российская армия уничтожила катера ВСУ на Днепре

Дроны и артиллерия ВС России уничтожили катера ВСУ на Днепре

Российская армия уничтожила катера Вооруженных сил Украины (ВСУ), пытавшиеся перебросить силы на берег Днепра. На видео, опубликованное Telegram-каналом «Днепровский рубеж», обратило внимание издание «Русская весна».

Отмечается, что российские дроны регулярно дежурят над водным пространством и уничтожают плавательные средства украинских военных. «Точное попадание гранатой сожгло катер со всем имуществом, а артиллерийский расчет наших бойцов ликвидировал цель мастерским выстрелом на Херсонском направлении», — говорится в сообщении.

В начале декабря жители Крыма нашли на пляже невзорвавшийся безэкипажный катер. Они сообщили властям о находке, которая находилась в четырех километрах от их дома, но сам катер трогать не стали. Приехавшие к Черному морю сотрудники экстренных служб оцепили близлежащую местность. Предварительно, катер обезвредили средствами радиоэлектронной борьбы.