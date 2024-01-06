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13:02, 6 января 2024Бывший СССР

Стало известно о тяжелых потерях ВСУ на Днепре

Welt: командование ВСУ отправляет солдат на заранее обреченные бои

фото: Lisi Niesner / Reuters

Стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет солдат на заранее обреченные бои на левом берегу Днепра, где армия несет тяжелые потери. Об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.

По его словам, это продолжается в течение нескольких недель. Происходящее в Херсонской области на берегу Днепра Ваннер назвал мясорубкой. Он подчеркнул, что бойцов ВСУ продолжают отправлять в этот район, несмотря на сложную ситуацию. Журналист посчитал, что таким образом Украина хочет показать Западу наступательные действия и заручиться дополнительным финансированием.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что российские военные уничтожают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые продолжают пытаться высаживаться на левый берег Днепра. Представители Минобороны уточнили, что в понедельник, 1 января, расчетами 120-миллиметрового миномета 2Б11 был нанесен удар по группе ВСУ, планировавшей переброску бойцов через реку.

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      Зарина Дзагоева
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