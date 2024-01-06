Welt: командование ВСУ отправляет солдат на заранее обреченные бои

Стало известно, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправляет солдат на заранее обреченные бои на левом берегу Днепра, где армия несет тяжелые потери. Об этом рассказал журналист Кристоф Ваннер в репортаже немецкому телеканалу Welt.

По его словам, это продолжается в течение нескольких недель. Происходящее в Херсонской области на берегу Днепра Ваннер назвал мясорубкой. Он подчеркнул, что бойцов ВСУ продолжают отправлять в этот район, несмотря на сложную ситуацию. Журналист посчитал, что таким образом Украина хочет показать Западу наступательные действия и заручиться дополнительным финансированием.

Ранее в Министерстве обороны рассказали, что российские военные уничтожают подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые продолжают пытаться высаживаться на левый берег Днепра. Представители Минобороны уточнили, что в понедельник, 1 января, расчетами 120-миллиметрового миномета 2Б11 был нанесен удар по группе ВСУ, планировавшей переброску бойцов через реку.