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21:42, 6 января 2024Россия

Тепло вернули в десятки домов Подольска

Тепло вернули в 45 домов Подольска, аварии на магистралях локализованы

Фото: Unsplash

Тепло уже вернули в 45 многоквартирных жилых домов Подольска, на магистралях локализованы аварии, обследованы трубопроводы. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в Telegram-канале.

По словам Артамонова, работники продолжают заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома. Уточняется, что сейчас тепло запускают по адресам: ул. Заводская, 6; Заводская, 4а; Симферопольская, 5; Проспект 50 лет Октября, 7/7.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением в Подольске. Он также заявил, что тепло подали уже в 45 домов. Кроме того, жителям сделают перерасчет за теплоснабжение.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничения теплоснабжения в Московской области.

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      Юлия Мискевич
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