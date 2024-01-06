Тепло вернули в десятки домов Подольска

Тепло вернули в 45 домов Подольска, аварии на магистралях локализованы

Тепло уже вернули в 45 многоквартирных жилых домов Подольска, на магистралях локализованы аварии, обследованы трубопроводы. Об этом сообщил глава городского округа Григорий Артамонов в Telegram-канале.

По словам Артамонова, работники продолжают заполнение системы на магистральных теплоносителях для последующей подачи отопления в многоквартирные дома. Уточняется, что сейчас тепло запускают по адресам: ул. Заводская, 6; Заводская, 4а; Симферопольская, 5; Проспект 50 лет Октября, 7/7.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением в Подольске. Он также заявил, что тепло подали уже в 45 домов. Кроме того, жителям сделают перерасчет за теплоснабжение.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничения теплоснабжения в Московской области.