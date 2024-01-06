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20:31, 6 января 2024Силовые структуры

Бастрыкин дал поручение из-за проблем с отоплением в Подмосковье

Бастрыкин взял на контроль ситуацию с теплоснабжением с Подмосковье

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить все факты ограничения теплоснабжения в Московской области. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

В пресс-службе напомнили, что ранее Бастрыкин поручил предоставить доклад о ситуации с теплом в Чехове. Кроме того, организованы проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

«Вместе с тем в настоящее время чрезвычайная ситуация наблюдается в Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах. Температура в жилых помещениях не соответствует нормам, отмечаются коммунальные аварии, фиксируются многочисленные перебои с электричеством», — говорится в сообщении.

Бастрыкин дал поручение руководителю СК по Московской области Александру Стариков незамедлительно проверить все сообщения о нарушениях и дать оценку у действиям ответственных должных лиц.

Ранее вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин заявил, что коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением в Подольске. Он также заявил, что тепло подали уже в 45 домов. Кроме того, жителям сделают перерасчет за теплоснабжение.

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