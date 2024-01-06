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16:52, 6 января 2024Из жизни

Курьер привез россиянке укроп с экзотическим насекомым

Курьер привез россиянке укроп с насекомым палочником

Курьер из Пермского края привез россиянке укроп с экзотическим насекомым. Кадрами делится Telegram-канал Shot ПРОВЕРКА.

Девушка Анна сделала заказ из супермаркета крупной торговой сети. Однако после получения товара она заметила, что в коробке с укропом что-то шевелится. Оказалось, что это было насекомое палочник.

Россиянка решила оставить насекомое себе и соорудила для него домик. Отмечается, что в поддержке ей вернули деньги за зелень и дали купон на 100 рублей.

Ранее жители России назвали три главных блюда, без которых, по их мнению, нельзя праздновать Новый год.

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      Варвара Кошечкина
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