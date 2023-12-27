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18:20, 27 декабря 2023Из жизни

Названы самые надоевшие новогодние блюда России

Оливье возглавил тройку главных новогодних блюд в России

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жители России назвали три главных блюда, без которых, по их мнению, нельзя праздновать Новый год. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно результатам опроса, проведенного Россельхозбанком, тройку возглавил салат оливье. Его упомянули 39 процентов респондентов. 33 процента опрошенных считают важнейшим новогодним блюдом селедку под шубой. 14 процентов считают, что на столе в Новый год нужны запеченное мясо или птица. В опросе приняла участие тысяча человек возрастом от 21 года из всех регионов России.

Все эти пункты есть и в списке самых надоевших новогодних блюд, который составили «Одноклассники» и Lady Mail.ru. 16 процентов участников их опроса устали есть оливье. Семь процентов утомлены селедкой под шубой. Шесть процентов — против курицы с картошкой из духовки. Еще 13 процентов упомянули крабовый салат. В этом опросе, результаты которого опубликовало издание «Известия», участвовали более семи тысяч человек.

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Ранее сообщалось, что россияне назвали самое немыслимое нарушение новогодних обычаев. 72 процента участников опроса YouDo.com заявили, что в Новый год на столе обязательно должна быть селедка под шубой. При этом 64 процента пользователей утверждают, что приготовят к Новому году больше трех салатов.

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      Олег Парамонов
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