Россияне назвали самое немыслимое нарушение новогодних обычаев

YouDo: 24 процента россиян отказываются пить алкоголь под бой курантов

Пользователи маркетплейса услуг YouDo.com назвали новогодние обычаи, без которых они не представляют этот праздник. Список приведен в пресс-релизе компании (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

Подавляющее большинство считает, что в Новый год на столе обязательно должна быть селедка под шубой — об этом заявили 72 процента участников опроса. При этом 64 процента пользователей утверждают, что приготовят к Новому году больше трех салатов.

Самым немыслимым нарушением новогодних традиций респонденты сочли добавление тертого яблока в оливье. В этом признался 91 процент опрошенных. Интересно, что почти каждый четвертый (24 процента) отказывается признавать куда более известный праздничный обычай: они не хотят пить алкоголь под бой курантов.

В декабре на YouDo наблюдался значительный рост популярности заказов на услуги, связанные с празднованием Нового года. Люди нанимали помощников, которые помогут им накрыть праздничный стол, купить подарки и нарядить елку.

В пресс-релизе отмечается, что спрос на Дедов Морозов и Снегурочек подскочил на 127 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца. Из этого следует, что в ноябре он тоже был ненулевым.

Ранее сообщалось, что две российские закуски — холодец и якутский салат индигирка — вошли в список ста самых отвратительных блюд мира. Они соперничали с разложившимся мясом и пудингом из крови.