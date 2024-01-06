В Ираке заявили о выводе иностранных войск после авиаудара США

Премьер-министр Ирака ас-Судани заявил о выводе коалиционных сил из страны

Иракское правительство начинает процесс вывода возглавляемой США международной военной коалиции из страны. Об этом заявил премьер-министр республики Мухаммед ас-Судани, пишет Reuters.

Заявление ас-Судани прозвучало на следующий день после того, как в результате американского авиаудара в Багдаде был убит влиятельный командир проиранской группировки Муштак аль-Джавари.

«Правительство устанавливает дату начала работы двустороннего комитета для принятия мер по окончательному прекращению присутствия сил международной коалиции в Ираке», — говорится в заявлении офиса премьер-министра.

Ранее в России высказались о подготовке США к войне на Ближнем Востоке. По мнению председателя комитета Совета Федерации по международным делам Григория Карасина, подготовка Вашингтона к возможному разрастанию военного конфликта между Израилем и Палестиной в 2024 году не означает ничего хорошего для всего мира.