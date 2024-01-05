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13:45, 5 января 2024Мир

В России высказались о подготовке США к войне на Ближнем Востоке

Сенатор Карасин: подготовка США к войне на Ближнем Востоке прискорбна для мира

Фото: Franciszek Mazur / Agencja Gazeta / Reuters

Подготовка США к возможному разрастанию войны на Ближнем Востоке между Израилем и Палестиной в 2024 году не означает ничего хорошего для всего мира. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

Все это звучит очень прискорбно для международного сообщества, потому что грозит новым обострением противоречий буквально по всему миру. Но в манерах Вашингтона мало что меняется. Вашингтон считает, что именно Соединенные Штаты должны быть резонером во всех возможных серьезных конфликтах — политических, военных, торговых

Григорий Карасинроссийский сенатор

«Их поведение является иллюстрацией этой линии, в том числе на Ближнем Востоке, где давно надо было уже вернуться к известным решениям Совета Безопасности ООН по поводу проведения переговоров и прекращения кровопролития. Логика должна была подвести к созданию двух государств, в том числе палестинского. От этого, к сожалению, Соединенные Штаты и Израиль уходят, и все это будет продолжаться бесконечно. Поэтому международное сообщество должно сказать свое слово, каждая из ответственных стран должна сказать о своей позиции, и. будем надеяться, что здравый смысл возобладает, в том числе в работе ООН, которой мы по-прежнему дорожим», — сказал сенатор.

Как сообщило Politico со ссылкой на источники, администрация американского президента Джо Байдена готовится к тому, что возможное разрастание конфликта между Израилем и Палестиной перерастет в новую войну на Ближнем Востоке. Однако это может помешать предвыборной кампании действующего главы США.

Агентство пишет, что обострение на Ближнем Востоке может угрожать национальной безопасности страны. Из-за этого американские военные разрабатывают планы противодействия возможным атакам Ирака и Сирии при поддержке Ирана.

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      Варвара Кошечкина
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