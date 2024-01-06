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00:08, 7 января 2024Россия

В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

Путин встретит Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями погибших бойцов СВО
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Президент России Владимир Путин встретит Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, который расположен на территории резиденции российского лидера Ново-Огарево. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, глава государства в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Он предложил прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

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      Марина Совина
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