В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

Путин встретит Рождество в храме в Ново-Огареве с семьями погибших бойцов СВО

Президент России Владимир Путин встретит Рождество в храме Спаса Нерукотворного Образа, который расположен на территории резиденции российского лидера Ново-Огарево. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, глава государства в канун Рождества встретился в своей подмосковной резиденции с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Он предложил прекратить огонь и установить рождественское перемирие с 12:00 6 января до 24:00 7 января.