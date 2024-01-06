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11:13, 6 января 2024Мир

В США заговорили о неизбежности раздела Украины для достижения мира

Daily Express: США понимают, что Украину придется разделить для достижения мира
СюжетПротесты в России

Фото: Thomas Peter / Reuters

В США начали говорить о неизбежности раздела Украины для достижения мира в конфликте с РФ. Об этом сообщает британское издание Daily Express.

По данным журналистов, политики понимают, что для мирного соглашения необходимо разделение Украины, при котором России отойдут подконтрольные ей территории. При этом США могут пойти на такой шаг, невзирая на протест президента Украины Владимира Зеленского и его желание захватить освобожденные российскими войсками территории, поскольку «[Президент России Владимир] Путин не проявляет никаких признаков замедления на фронте».

Опрошенные изданием эксперты считают такое развитие событий вероятным, особенно в случае возвращения американского политика Дональда Трампа на пост президента страны.

Ранее бывший посол США на Украине Уильям Тейлор заявил, что, если НАТО не поможет стране, Киев пойдет на урегулирование конфликта с Москвой по корейскому сценарию с отказом от территорий.

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      Анастасия Алимпиева
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