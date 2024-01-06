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23:53, 6 января 2024Мир

В Турции отбуксировали второй следовавший в Россию танкер

В Турции отбуксировали следовавший в Россию танкер второй раз за сутки

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В Турции отбуксировали второй танкер в Эгейском море, следовавший в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в генеральном управлении береговой охраны страны.

Уточняется, что у танкера Elijah длиной в 185 метров, следовавшего из Испании, вышел из строя двигатель в проливе Дарданеллы у острова Гекчеада.

Танкер, идущий под флагом Панамы, удалось безопасно отбуксировать к причалу острова Бозджаада. Движение судов не нарушено.

В ночь на субботу, 6 января, вышел из строя двигатель у пустого танкера Sundoro длиной в 184 метра, следовавшего с Мальты в Россию, его отбуксировали в проливе Дарданеллы.

Ранее, в ночь на 5 августа, украинские войска атаковали танкер в районе Керченского пролива с помощью надводных беспилотников. Никто из членов экипажа серьезных травм не получил, разлива топлива не последовало.

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      Юлия Мискевич
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