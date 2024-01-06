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16:34, 6 января 2024Мир

Во Франции призвали ликвидировать НАТО

Французский политик Филиппо призвал ликвидировать НАТО ради мира по всем мире

Фото: Кристина Афанасьева / РИА Новости

Глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо  призвал в Twitter ликвидировать североатлантический альянс ради мира.

Политик заявил, что «ястребы НАТО бессовестно использовали свою марионетку [президента Украины Владимира] Зеленского, чтобы обрушить экономику наших стран, довести нас до нищеты». Он отметил, что из-за «разорительной политики» альянса сотни тысяч украинцев были отправлены на бессмысленную войну.

«Преступники! Скорее — мирные переговоры! Скорее — уничтожение НАТО ради мира во всем мире!» — написал он.

Лидер «Патриотов» также сослался на французского генерала авиации Брюно Клермона, который заявил, что жители Евросоюза (ЕС) не готовы сражаться за Украину, а страны ЕС только делают вид, что переходят на военную экономику. Кроме того, Клермон отметил, что западная помощь Киеву значительно сократилась и отметил превосходство российской армии в плане вооружений.

«Нас оскорбляли за то, что мы говорили это почти два года», — сказал Филиппо.

Ранее Филиппо призвал снять санкции с России, чтобы восстановить экономику Франции. Он отметил, что в стране резко выросли цены на энергоносители и произошел «резкий крах производства».

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      Никита Савин
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