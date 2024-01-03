Флориан Филиппо призвал отменить антироссийские санкции ради экономики Франции

Необходимо снять санкции с России, чтобы восстановить экономику Франции. Об этом заявил глава партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X.

«Антироссийские санкции убивают нас взрывом цен на энергоносители. ЕС, евро и политики убивают нас, макронизм убивает нас!», — утверждает он. Французский политик также отметил, что в стране произошел «резкий крах французского производства». Он призвал отменить санкции, а также к выходу Франции из Евросоюза.

Ранее Флориан Филиппо раскритиковал анонсированный Еврокомиссией (ЕК) 12-й пакет санкций против России. По его мнению, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о новом пакете санкций, чтобы порадовать президента Украины Владимира Зеленского.

До этого он уже призывал отменить ограничительные меры против России.