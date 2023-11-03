Во Франции призвали отменить антироссийские санкции

Французский политик Филиппо назвал идиотскими антироссийские санкции

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал идиотскими антироссийские санкции и призвал к их отмене. Об этом политик написал на свой странице в социальной сети X (ранее Twitter).

«Только что [французская радиостанция] Europe1 сообщила, что, несмотря на войну на Украине и антироссийские санкции, "французский импорт российского газа в 2023 году увеличился на 40 процентов"! (...) Давайте покончим с лицемерием, и положим конец этим идиотским санкциям!», — указал он.

Речь идет о сжиженном природном газе. Europe1 отмечает, что Россия остается вторым по величине поставщиком сжиженного природного газа во Францию. Европейское эмбарго распространяется на российскую нефть, но не на газ.

Ранее замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что потери Европейского союза (ЕС) от введенных антироссийских санкций составили около полутора триллионов долларов. «Общие потери Европейского союза — это самые скромные подсчеты от введенных санкций и принятых решений в экономической области по сворачиванию сотрудничества с Россией — составляют примерно полутора триллионов долларов», — отметил дипломат.