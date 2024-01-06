ВСУ выпустили шесть ракет по Петровскому району Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Донецк из реактивной системы залпового огня (РСЗО). Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram.

Шесть ракет было выпущено по Петровскому району города в 18:10 мск в субботу, 6 января. О типе РСЗО, из которой велся огонь, пока не сообщается.

В 18:45 мск СЦКК также сообщил, что по Петровскому району были выпущены еще два снаряда калибра 155 миллиметров.

Петровский район находится на окраине Донецка и является наиболее удаленным от центра города. После объявления ДНР независимости в 2014 году этот район регулярно обстреливается со стороны Украины.

Ранее сообщалось, что ВСУ в новогоднюю ночь нанесли массированный удар по Донецку. По городу было выпущено 15 ракет из РСЗО через 10 минут после наступления нового года.