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22:16, 6 января 2024Бывший СССР

ВСУ снова обстреляли Донецк

СЦКК: ВСУ обстреляли 4 ракетами из РСЗО по Буденновский район Донецка

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в субботу, 6 января, снова обстреляли Донецк. Об этом сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в Telegram-канале.

Обстрел был зафиксирован в 21:25 по московскому времени. По городу было выпущено четыре ракеты из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

По информации Telegram-канала SHOT, под огнем находится Буденновский район города, также сообщается о нескольких «прилетах» в центре. По данным Telegram-канала «Mash на Донбассе», есть пострадавшие, в Ленинском районе Донецка повреждена больница.

Ранее 6 января ВСУ выпустили шесть ракет по Петровскому району Донецка в 18:10 по московскому времени.

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      Марина Совина
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