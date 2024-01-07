Боррель посетит Саудовскую Аравию для обсуждения ситуации в Газе

ТАСС: глава дипломатии ЕС Боррель обсудит ситуацию в Газе в Саудовской Аравии

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель посетит Саудовскую Аравию для обсуждения ситуации в секторе Газа и в Красном море. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на дипслужбу ЕС.

Отмечается, что Боррель будет находиться с двухдневным визитом 7-8 января в Саудовской Аравии, где он встретится с высокопоставленными лицами, включая министра иностранных дел Фейсала бен Фархана Аль Сауда и генерального секретаря Совета сотрудничества государств Персидского залива Джассима Мухаммеда аль-Будайви.

На встрече будут обсуждаться условия для долгосрочного мира между Израилем и Палестиной и для урегулирования ситуации во всем регионе, включая Красное море.

Ранее Жозеп Боррель призвал международное сообщество предпринять шаги с целью установления перемирия и «прекращения страданий палестинского населения в секторе Газа».