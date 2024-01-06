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17:40, 6 января 2024Мир

Боррель призвал к постоянному перемирию в секторе Газа

Жозеп Боррель призвал к установлению постоянного перемирия в секторе Газа

Фото: Mohamed Azakir / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель призвал международное сообщество предпринять шаги с целью установления перемирия и «прекращения страданий палестинского населения в секторе Газа». Об этом сообщает ТАСС.

«Необходимы немедленные действия по установлению постоянного прекращения огня в секторе Газа», — сказал Боррель во время пресс-конференции в Бейруте. Дипломат также отметил, что нельзя наблюдать сложа руки «за насилием, которое творят еврейские поселенцы на Западном берегу реки Иордан».

Выступавший на той же пресс-конференции исполняющий обязанности главы МИД Ливана Абдалла Бу Хабиб сказал, что правительство его страны всеми силами пытается избежать втягивания в военный конфликт с Израилем, последствия которого будут «крайне опасными».

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Он также отметил, что Ливан и ЕС должны укреплять партнерство. «Только политическое урегулирование может положить конец многолетнему циклу насилия на Ближнем Востоке», — заявил Бу Хабиб.

Ранее Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Польши Радославом Сикорским необходимость усиления военной помощи Украине. Речь, в частности, шла о поставках зенитных ракет и ракет большой дальности.

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      Никита Савин
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