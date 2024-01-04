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01:02, 4 января 2024Мир

Боррель обсудил с главой МИД Польши усиление военной помощи Украине

Боррель обсудил с Сикорским поставки ракет большой дальности Украине
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Johanna Geron / Reuters

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель обсудил с главой МИД Польши Радославом Сикорским необходимость усиления военной помощи Украине, в том числе за счет поставок ракет большой дальности и зенитных ракет. Об этом он сообщил на своей странице в соцсети X.

Также Боррель и Сикорский обсудили усиление мер борьбы с обходом антироссийских санкций. Глава евродипломатии утверждал, что «значительно возросший европейский экспорт» в третьи страны якобы может быть реэкспортирован в Россию.

Ранее глава министерства иностранных дел Польши Радослав Сикорский призвал Запад ответить Москве «предоставлением Киеву ракет большой дальности, которые позволят ему уничтожить стартовые площадки и командные центры».

3 января Жозеп Боррель сообщил о введении санкции против российской алмазодобывающей компании «Алроса» и ее гендиректора Павла Маринычева. В декабре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал введенные Европейским союзом санкции против российских алмазов предсказуемыми, пообещав, что в стране их будут обходить.

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      Марина Совина
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