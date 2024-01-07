ФБР арестовало трех участников штурма Капитолия

ФБР арестовало трех скрывающихся участников штурма Капитолия

Федеральное бюро расследований США (ФБР) в третью годовщину штурма Капитолия арестовало трех его скрывающихся участников. Об этом сообщает флоридское отделение ведомства. Об этом сообщает WFTV.

Под стражу были взяты Джонатан Поллок, его сестра Оливия Поллок, а также работник их оружейного магазина Джозеф Хатчинсон III. Их искали в том числе за нападения на сотрудников правоохранительных органов 6 января 2021 года в Вашингтоне.

Задержанные должны будут предстать перед федеральным судом в Окале, Флорида, в понедельник, 8 января.

В 2020 году Трамп проиграл президентские выборы в США Джо Байдену. После этого в знак протеста 6 января 2021 года его сторонники устроили штурм Капитолия.

В сентябре бывший лидер ультраправой группировки Proud Boys Энрике Таррио был приговорен к 22 годам тюремного заключения по делу о штурме Капитолия за участие в беспорядках.