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22:50, 7 января 2024Мир

В Бельгии назвали кандидата на пост генсека Евросовета

Soir: Бельгия выдвинет еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Совета Европы
Дидье Рейндерс

Дидье Рейндерс. Фото: Yves Herman / Reuters

Бельгия выдвинет кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы. Об этом написало издание Soir.

Предполагается, что власти страны объявят о своем решении до 10 января. Ожидается, что выборы генсека Совета Европы состоятся в июне. Журналисты допустили, что еврокомиссару придется взять отпуск в Еврокомиссии для проведения выборной кампании.

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Издание уточнило, что Рейндерс намеревался возглавить избирательный список бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» для участия в выборах в Европарламент и продолжить карьеру в качестве функционера Евросоюза. Однако эту задачу поручили действующему главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Ранее американское издание Politico допустило, что преемником Мишеля на посту главы Евросовета станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это право может быть предоставлено ему как лидеру страны-председателя ЕС, указано в публикации.

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      Марина Совина
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