В Бельгии назвали кандидата на пост генсека Евросовета

Soir: Бельгия выдвинет еврокомиссара Рейндерса на пост генсека Совета Европы

Бельгия выдвинет кандидатуру европейского комиссара по вопросам юстиции Дидье Рейндерса на пост генерального секретаря Совета Европы. Об этом написало издание Soir.

Предполагается, что власти страны объявят о своем решении до 10 января. Ожидается, что выборы генсека Совета Европы состоятся в июне. Журналисты допустили, что еврокомиссару придется взять отпуск в Еврокомиссии для проведения выборной кампании.

Издание уточнило, что Рейндерс намеревался возглавить избирательный список бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» для участия в выборах в Европарламент и продолжить карьеру в качестве функционера Евросоюза. Однако эту задачу поручили действующему главе Евросовета Шарлю Мишелю.

Ранее американское издание Politico допустило, что преемником Мишеля на посту главы Евросовета станет премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Это право может быть предоставлено ему как лидеру страны-председателя ЕС, указано в публикации.