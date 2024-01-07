В ЕС попытаются предотвратить приход Орбана в Евросовет

Politico: премьер-министр Венгрии Орбан может возглавить Европейский совет

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может возглавить Европейский совет как лидер страны-председателя Европейского союза (ЕС) после ухода его нынешнего главы Шарля Мишеля. Об этом пишет Politico.

Мишель покинет свой пост, чтобы принять участие в выборах в Европарламент. В случае его избрания в ЕП лидерам ЕС придется согласовать преемника на освободившийся пост в Совете. Если они этого не сделают, Евросовет возглавит Виктор Орбан, так как Венгрия возьмет на себя председательство в Совете ЕС в июле 2024 года.

Как отмечается, приход Орбана в руководство органов ЕС является нежелательным из-за его позиции по Украине. Главы государств Евросоюза готовят кандидатуры на замену Мишелю.

7 января стало известно, что Мишель примет участие в выборах в Европарламент и досрочно покинет свой пост. Он отметил, что должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента, поэтому он подаст в отставку до присяги депутатов нового созыва 16 июля.