Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:46, 7 января 2024Мир

В ЕС попытаются предотвратить приход Орбана в Евросовет

Politico: премьер-министр Венгрии Орбан может возглавить Европейский совет

Фото: Stephanie Lecocq / Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может возглавить Европейский совет как лидер страны-председателя Европейского союза (ЕС) после ухода его нынешнего главы Шарля Мишеля. Об этом пишет Politico.

Мишель покинет свой пост, чтобы принять участие в выборах в Европарламент. В случае его избрания в ЕП лидерам ЕС придется согласовать преемника на освободившийся пост в Совете. Если они этого не сделают, Евросовет возглавит Виктор Орбан, так как Венгрия возьмет на себя председательство в Совете ЕС в июле 2024 года.

Как отмечается, приход Орбана в руководство органов ЕС является нежелательным из-за его позиции по Украине. Главы государств Евросоюза готовят кандидатуры на замену Мишелю.

7 января стало известно, что Мишель примет участие в выборах в Европарламент и досрочно покинет свой пост. Он отметил, что должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента, поэтому он подаст в отставку до присяги депутатов нового созыва 16 июля.

Что думаешь? Оцени!
      Юрий Леонов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российская спортсменка умерла в возрасте 20 лет. Что стало причиной смерти одной из сильнейших шорт-трекисток страны?

      Более 100 жителей Белгорода уехали из города в пункты размещения

      В ЕС попытаются предотвратить приход Орбана в Евросовет

      Стали известны подробности взрыва гранаты в подмосковной кальянной

      Два украинских самолета сбиты в тылу ВСУ

      Российские войска нанесли поражение трем бригадам ВСУ

      Признаки картельного сговора по ценам на яйца выявили в ДНР

      На Западе предрекли скорое прекращение поддержки Украины со стороны США

      Искусствовед оценил доставку «Троицы» Рублева в храм фразой «плохо кончится»

      В российском селе частично пропал свет после обстрела со стороны Украины

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости