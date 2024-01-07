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01:59, 7 января 2024Мир

Глава Евросовета досрочно покинет свой пост

Глава Евросовета Мишель досрочно покинет свой пост для работы в Европарламенте

Фото: Johanna Geron / Reuters

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил, что примет участие в выборах в Европарламент (ЕП) и досрочно покинет свой пост. Об этом сообщает РИА Новости.

Мандат Мишеля истекает в конце ноября 2024 года, однако он решил оставить свой пост уже летом. По его словам, должность председателя Евросовета нельзя совмещать с работой депутата Европарламента, поэтому он подаст в отставку до 16 июля — даты присяги депутатов нового созыва ЕП.

Ранее председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сочла 2024 год ключевым для демократии. Глава ЕК напомнила, что в текущем году пройдут выборы в Европарламент и выборы президента в США.

В декабре Мишель назвал возможную дату рассмотрения Европейском советом вопроса о выделении Украине помощи в размере 50 миллиардов евро. Предположительно, она может быть выделена 1 февраля 2024 года.

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      Марина Совина
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