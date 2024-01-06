В Евросоюзе сочли 2024 год ключевым для демократии

Глава Еврокомиссии Ляйен назвала 2024 год ключевым для демократии

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен сочла 2024 год ключевым для демократии. Ее слова приводит ТАСС.

Глава ЕК напомнила, что в текущем году пройдут выборы в Европарламент и выборы президента в Соединенных Штатах. По словам фон дер Ляйен, ЕК «сделает все, чтобы открытые, свободные демократии одержали верх».

В ходе своего выступления на конференции земельной группы Христианско-социального союза (ХСС) в Бундестаге, она также призвала Евросоюз усилить обороноспособность и подчеркнула, что Европа должна сделать защиту ключевой задачей.

Ранее американский миллиардер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что наступивший 2024 год станет хуже предыдущих. Маск сделал прогноз на 2024 год и предположил, что он станет еще более безумным, чем предыдущие.

