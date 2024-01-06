Названы возможные худшие события 2024 года

Politico назвала срыв выборов в США и войну с КНР возможными событиями 2024 года

Издание Politico представило список с самыми неожиданными, но вероятными событиями на 2024 год. Прогнозы подготовлены опрошенными изданием экспертами.

В перечень, среди прочего, попали срыв президентских выборов в США, цифровой апокалипсис и обнаружение инопланетного разума. В частности, глава консалтинговой компании по политическим рискам Eurasia Group Ян Бреммер отметил, что есть вероятность, что США не смогут провести свободные и честные выборы, поскольку в стране накаляется предвыборная обстановка из-за интересов президента Джо Байдена и экс-президента Дональда Трампа. Также главред газеты Bulwark Чарли Сайкс отметил, что в 2020 году никто не ожидал пандемии. В связи с этим он допустил, что в 2024 человечество может поразить глобальный цифровой вирус. «Что если компьютеры и спутники перестанут работать? Хотя бы на несколько дней? Что если бы вирус атаковал бы мировую банковскую систему, испарив триллионы долларов состояний?» — вопросил Сайкс.

Другими вероятными худшими событиями эксперты назвали войну с Китаем и переворот в России. Руководитель программы Центра стратегического прогнозирования Центра Стимсона Мэтью Берроуз допустил, что выборы на Тайване выигрывает Лай Цзин-те, который объявит о независимости острова. В свою очередь, КНР начнет военную операцию, а Соединенные Штаты применят силу, чтобы защитить Тайвань, считает он.

Согласно концепции писателя Нассима Талеба, которую он изложил в своей одноименной книге, опубликованной в 2007 году, термином «черный лебедь» обозначаются труднопрогнозируемые и редкие события, имеющие значительные последствия и особые характеристики.

Ранее американский миллиардер и предприниматель, основатель SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что наступивший 2024 год станет еще более безумным, чем предыдущие.