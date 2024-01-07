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17:17, 7 января 2024Бывший СССР

На Украине заявили о потерях ВСУ в 500 тысяч человек

Луценко: ВСУ потеряли 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными, заявил бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в эфире телеканала «Прямой». Видео опубликовано в Telegram-канале издания «Страна.ua».

Луценко предположил, что власти должны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы мотивировать их служить в ВСУ. «По-другому вывести из зоны комфорта миллионы тех, кто прячется за разными байками о том, что могут служить все, кто угодно, кроме меня, невозможно», — добавил он.

Экс-генпрокурор Украины подчеркнул, что украинцы должны знать правду и понимать серьезность сложившейся ситуации.

Ранее подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниел Дэвис заявил, что потери ВСУ составляют около 500 тысяч солдат. Он добавил, что ВСУ, скорее всего, неспособны провести новую наступательную операцию, поскольку испытывают нехватку почти всех категорий вооружения и оборудования.

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      Юрий Леонов
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