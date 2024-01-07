На всей территории Украины утром 7 января объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Как сообщается, в 10:53 по московскому времени 7 января сигнал об угрозе с воздуха начал действовать в Киеве, Винницкой и Тернопольской областях. В 10:55 воздушная тревога распространилась на всю территорию Украины.

Ранее глава украинской военной администрации (ОВА) Херсонской области Александр Прокудин сообщил о повреждении объектов критической инфраструктуры и промышленности в Херсоне. Подробностей о поврежденных объектах он не сообщил.