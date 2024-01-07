Стало известно о повреждении объектов инфраструктуры в Херсоне

Глава Херсонской ОВА Прокудин сообщил о повреждении критической инфраструктуры

На подконтрольной Украине территории Херсонской области повреждены объекты критической инфраструктуры и промышленности. Об этом сообщил глава украинской военной администрации (ОВА) региона Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Попали в объект критической инфраструктуры в Херсонском районе, территорию заводов в Херсоне», — сообщил чиновник. Подробностей о поврежденных объектах он не сообщил.

Ранее украинское издание «Общественное» сообщило о взрывах в Днепре. Также в Днепропетровской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.