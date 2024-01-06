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22:59, 6 января 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о взрывах в Днепре

В украинском городе Днепр произошли взрывы
СюжетВзрывы в Харькове:

Фото: Vladyslav Musiienko / Reuters

В украинском городе Днепр произошли взрывы. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского издания «Общественное».

Подробностей взрывов в административном центре Днепропетровской области Украины не приводится. В Днепропетровской и Николаевской областях была объявлена воздушная тревога.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Харькове на фоне воздушной тревоги.

5 января, сообщалось, что в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области произошел взрыв. Дополнительной информации о возможных повреждениях и пострадавших не поступало. Тогда же стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины

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