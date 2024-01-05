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18:42, 5 января 2024Бывший СССР

В Кривом Роге произошел взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв

Фото: State Emergency Service of Ukraine / Reuters

В пятницу, 5 января, в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области произошел взрыв. Об этом говорится Telegram-канале «РБК-Украина».

Местные власти пока не прокомментировали данную информацию. О повреждениях также не сообщается.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, на территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот же день стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины. 4 января сообщалось, что мощные взрывы произошли в украинских городах Кропивницкий и Кривой Рог. Журналисты слышали громкие звуки прилетов на фоне включенных сирен воздушной тревоги.

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      Варвара Кошечкина
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