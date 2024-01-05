В Кривом Роге произошел взрыв

В Кривом Роге Днепропетровской области Украины произошел взрыв

В пятницу, 5 января, в украинском городе Кривой Рог Днепропетровской области произошел взрыв. Об этом говорится Telegram-канале «РБК-Украина».

Местные власти пока не прокомментировали данную информацию. О повреждениях также не сообщается.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации республики, на территории Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее в этот же день стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины. 4 января сообщалось, что мощные взрывы произошли в украинских городах Кропивницкий и Кривой Рог. Журналисты слышали громкие звуки прилетов на фоне включенных сирен воздушной тревоги.