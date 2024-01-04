В Кропивницком и Кривом Роге произошли взрывы

«Общественное»: в Кропивницком и Кривом Роге произошли взрывы на фоне тревоги

Мощные взрывы произошли в украинских городах Кропивницкий и Кривой Рог. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентах.

Журналисты слышали громкие звуки «прилетов» на фоне включенных сирен воздушной тревоги.

Подробности, связанные с взрывами, издание не приводит. Предположительно, речь идет об ударах Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Кропивницкий, расположенный в Кировоградской области, которая относится к центральной части Украины, до 2016 года носил название Кировоград. Кривой Рог находится на правобережье Днепропетровской области.

Накануне вечером, в среду, 3 января серия мощных взрывов произошла в Харькове. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что город подвергся атаке, но также не привел никаких подробностей.