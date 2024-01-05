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10:29, 5 января 2024Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Хмельницкой области Украины

В Хмельницкой области Украины прогремели взрывы

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Взрывы прогремели в Хмельницкой области Украины. Об этом сообщило издание «Страна» в Telegram.

До этого канал заявил, что в сторону Староконстантинова, где расположен военный аэродром, направляются группы беспилотников.

Ранее, 4 января сообщалось, что мощные взрывы произошли в украинских городах Кропивницкий и Кривой Рог. Журналисты слышали громкие звуки прилетов на фоне включенных сирен воздушной тревоги.

Кроме того, 3 января о мощном взрыве заявил глава военной администрации Харьковской области Олег Синегубов. Он сообщил, что столица региона подверглась атаке, но не привел никаких подробностей.

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      Константин Лысяков
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