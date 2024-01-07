Британский аналитик Меркурис: российские военные уничтожили два ЗРК Patriot ВСУ

Британский аналитик Александр Меркурис отметил, что Киев и его западные союзники были шокированы серией ударов российских военных по украинским стратегическим объектам, отметив, что в ходе них были уничтожены два зенитно-ракетных комплекса (ЗРК) Patriot Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала The Duran.

«Две крупные атаки, которые были совершены 29 декабря и 2 января, были совершенно опустошительными. Очевидно, что американцы и украинцы, а также их западные союзники шокированы этими ударами», — заявил эксперт.

По его словам, имеется большое количество данных о том, что в ходе этих атак были уничтожены не менее двух установок Patriot. Меркурис добавил, что российские войска смогли поразить множество украинских стратегических объектов, военной инфраструктуры, а также оборудования.

Ранее бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что ВСУ потеряли 500 тысяч человек убитыми и тяжелоранеными. Он предположил, что власти должны обнародовать реальные цифры потерь украинской армии, чтобы мотивировать украинцев пойти в армию.