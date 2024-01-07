Пушилин прокомментировал удары ВСУ по Белгороду и Донецку

Пушилин: ВСУ перешли грани с бесчеловечными обстрелами Белгорода и Донецка

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли все грани, обстреливая гражданское население Белгорода и Донецка, и тем самым очеловечили себя. Россия не опустится до методов своего противника, с таким мнением выступил в беседе с РИА Новости глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, отвечая на вопрос, как Украина ответит за эти удары.

«Мы работаем, очень жестко работаем, эта работа в военном плане набирает обороты — но по военным объектам, по объектам с военной целесообразностью», — подчеркнул Пушилин.

По его словам, целью ВС РФ никогда не станут мирные жители, поэтому нужно уничтожить противника, не навредив при этом гражданским.

«Вот такая сложнейшая задача, но она не в первый раз стоит перед нами, перед Россией, перед нашей страной, и уверен, мы с этим справимся», — сказал глава ДНР.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что между Россией и Украиной не было рождественского перемирия из-за отсутствия доверия. «Для них, как и для всех граждан, и Новый год, и Рождество — это большие праздники. Но мы с вами прекрасно помним атаки и на Белгород, и на Донецк. Такие новогодние "подарки" от [президента Украины Владимира] Зеленского. Это постоянно заставляет наших воинов быть начеку», — объяснил он.