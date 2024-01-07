Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:52, 7 января 2024Бывший СССР

Пушилин прокомментировал удары ВСУ по Белгороду и Донецку

Пушилин: ВСУ перешли грани с бесчеловечными обстрелами Белгорода и Донецка
СюжетНаселение России:

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) перешли все грани, обстреливая гражданское население Белгорода и Донецка, и тем самым очеловечили себя. Россия не опустится до методов своего противника, с таким мнением выступил в беседе с РИА Новости глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин, отвечая на вопрос, как Украина ответит за эти удары.

«Мы работаем, очень жестко работаем, эта работа в военном плане набирает обороты — но по военным объектам, по объектам с военной целесообразностью», — подчеркнул Пушилин.

По его словам, целью ВС РФ никогда не станут мирные жители, поэтому нужно уничтожить противника, не навредив при этом гражданским.

«Вот такая сложнейшая задача, но она не в первый раз стоит перед нами, перед Россией, перед нашей страной, и уверен, мы с этим справимся», — сказал глава ДНР.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что между Россией и Украиной не было рождественского перемирия из-за отсутствия доверия. «Для них, как и для всех граждан, и Новый год, и Рождество — это большие праздники. Но мы с вами прекрасно помним атаки и на Белгород, и на Донецк. Такие новогодние "подарки" от [президента Украины Владимира] Зеленского. Это постоянно заставляет наших воинов быть начеку», — объяснил он.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      В Германии призвали наносить удары по России, поставляя Украине Taurus. Крымский мост может стать первой целью Киева

      Названы главные возможные изменения в мировой экономике в 2024 году

      Пушилин прокомментировал удары ВСУ по Белгороду и Донецку

      В США заявили о закончившихся снарядах и ракетах из-за Украины

      Глава МИД Японии прибыла на Украину

      Ким Кардашьян своим нарядом поддержала тренд на русский стиль

      Пушилин объяснил удары России по военным объектам

      Патриарх Кирилл призвал прощать уехавших за границу и раскаявшихся россиян

      Бойцы ВСУ отказались воевать в Крынках

      Стала известна причина смерти звезды КВН Агафонова

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости