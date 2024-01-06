В России объяснили отсутствие рождественского перемирия с Украиной

Депутат Чепа связал отсутствие рождественского перемирия с Украиной с обстрелами

Российская сторона не стала объявлять рождественское перемирие на фронте с Украиной в 2024 году из-за постоянных обстрелов со стороны Киева. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Мы думаем о наших героических воинах. Для них, как и для всех граждан, и Новый год, и Рождество — это большие праздники. Но мы с вами прекрасно помним атаки и на Белгород, и на Донецк. Такие новогодние "подарки" от [президента Украины Владимира] Зеленского. Это постоянно заставляет наших воинов быть начеку. Даже если наши командиры объявят, ВСУ не дадут возможности отдохнуть. Атаками, обстрелами они не дадут возможности отметить этот святой праздник для каждого православного», — объяснил он.

В 2024 году ни Москва, ни Киев на официальном уровне не поднимали вопрос режима прекращения огня в Рождество. В 2023 году президент России Владимир Путин в одностороннем порядке объявил об остановке боевых действий с 12:00 6 января до 24:00 7 января по московскому времени.

Такое решение политик принял после соответствующей просьбы Патриарха Кирилла. Священнослужитель призвал обе конфликтующие стороны сложить на время оружие, чтобы православные люди могли отметить праздник.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский отверг идею. «России не удастся скрыть в тишине ее подготовку к новой волне агрессии против Украины и Европы», — отметил тогда политик.

