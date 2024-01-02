По Киеву выпущено рекордное число «Кинжалов». Какая техника могла бы с ними справиться?

Россия 2 января выпустила рекордное число ракет «Кинжал» по Киеву

По Киеву было выпущено рекордное количество гиперзвуковых ракет «Кинжал». Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» (RusVesna).

Массированный удар был нанесен по Киеву, Харькову, Львову, Одессе и другим городам Украины утром в пятницу, 29 декабря. Минобороны РФ утверждало, что были атакованы критически важные объекты: военный завод в Киеве и порт в Одессе. Сообщалось о погибших и раненых. Также взрывы в Киеве раздавались в ночь на 1 и 2 января.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Мониторы украинских военных отображали цели практически на всем воздушном пространстве

Спикер Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат рассказал, что украинские военнослужащие давно не видели на своих мониторах такого количества целей единовременно. По его словам, Москва запускала «все, кроме "Калибров"», в частности, «Кинжал», С-300, крылатые и баллистические ракеты, БПЛА, Х-22 или Х-32. «Мониторы отображали цели практически на всем воздушном пространстве, во всех областях и на всех направлениях», — заявил он после ударов 29 декабря.

При этом полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков рассказал, что российские ракетные удары наносились по складам и западным вооружениям на авиабазах. Офицер отметил, что основной задачей массированной атаки стала ликвидация украинских складов с оружием, еще одной целью является уничтожение систем противовоздушной обороны (ПВО).

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов в беседе с «Лентой.ру» предположил, что удары по Украине стали ответом России на атаку большого десантного корабля «Новочеркасск» 26 декабря в порту Феодосии.

На Украине признали бессилие перед российской ракетой X-22

Игнат также признал бессилие украинских средств ПВО перед российской ракетой X-22. Он подтвердил, что с начала специальной военной операции (СВО) ВСУ не смогли сбить ни одну из них. Он указал, что сверхзвуковая крылатая противокорабельная ракета воздушного базирования большой дальности Х-22 «летит со скоростью 4 тысячи километров в час, она заходит на цель чаще всего по баллистической траектории, поэтому для ее перехвата нужны специальные средства».

По мнению спикера, указанные боеприпасы может сбивать зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot. Кроме того, Игнат считает, что этот ЗРК якобы способен справиться с российскими гиперзвуковыми ракетами «Кинжал».

Ранее Игнат также рассказывал о трудностях в поражении российских ракет, которые способны маневрировать в полете. «Даже на 180 градусов разворачивается для того, чтобы усложнить работу ПВО резким изменением маршрутов», — объяснял он. Военный отметил, что кружащие в небе ударные беспилотники также запутывают украинскую ПВО.