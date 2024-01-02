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12:21, 2 января 2024Бывший СССР

Воздушная тревога на Украине продлилась почти 3,5 часа

На территории Украины воздушная тревога продлилась почти 3,5 часа

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Воздушная тревога на всей территории Украины звучала почти 3,5 часа. Об этом стало известно из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

По их информации, тревогу объявили во всех регионах в 07:23 по московскому времени, а отменили в 10:50. При этом на данный момент тревога продолжает звучать в Днепропетровской и Николаевской областях.

Ранее на всей территории Украины объявляли тревогу не более чем на два часа. Исключение составила почти трехчасовая тревога в ноябре 2023 года.

Утром 2 января в Киеве прозвучали повторные взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщал, что детонации произошли в Голосеевском районе Киева и на Оболони. Кроме того, экстренные службы выехали в Печерский район.

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      Никита Абрамов
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