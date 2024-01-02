Воздушная тревога на Украине продлилась почти 3,5 часа

На территории Украины воздушная тревога продлилась почти 3,5 часа

Воздушная тревога на всей территории Украины звучала почти 3,5 часа. Об этом стало известно из данных онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.

По их информации, тревогу объявили во всех регионах в 07:23 по московскому времени, а отменили в 10:50. При этом на данный момент тревога продолжает звучать в Днепропетровской и Николаевской областях.

Ранее на всей территории Украины объявляли тревогу не более чем на два часа. Исключение составила почти трехчасовая тревога в ноябре 2023 года.

Утром 2 января в Киеве прозвучали повторные взрывы во время объявленной воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщал, что детонации произошли в Голосеевском районе Киева и на Оболони. Кроме того, экстренные службы выехали в Печерский район.