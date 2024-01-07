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16:18, 7 января 2024Россия

Путин исполнил новогоднее желание маленькой россиянки

Путин исполнил мечту восьмилетней девочки в рамках акции «Елка желаний»

Фото: Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин исполнил новогоднее желание восьмилетней Кристины Син из Сахалинской области в рамках акции «Елка желаний». Об этом сообщает телеканал «Россия-24».

Маленькая россиянка мечтала побывать на озере Байкал. В путешествие на знаменитое озеро Кристина отправилась со своей семьей. «Байкал, привет! Я счастлива», — сказала девочка в сюжете телеканала.

Кристина, несмотря на особенности здоровья, учится на отлично, занимается спортивной аэробикой и любит мастерить.

В 2023 году Владимир Путин исполнил желание 11-летнего Никиты Мирошниченко, который мечтал посетить Эрмитаж. Также глава государства помог осуществить мечту 13-летней Ксении Мазневой. Девочка загадала попробовать себя в роли ведущей новостей. Вместе с журналисткой Екатериной Андреевой она записала подводку в виртуальной студии Первого канала к сюжету программы «Время».

Ранее сообщалось, что командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Михаил Теплинский в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечту сына Героя России из Подмосковья. Девятилетний Кирилл Сычев попросил о ноутбуке для учебы.

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      Екатерина Подвигина
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