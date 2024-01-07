Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:49, 7 января 2024Россия

Путин назвал встречу с семьями погибших героев СВО сигналом чиновникам

Путин назвал встречу с семьями погибших героев СВО ясным сигналом чиновникам
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин на встрече с семьями погибших героев СВО заявил, что она должна стать сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих. Его слова приводит ТАСС.

Российский глаза отметил, что хотел бы, чтобы встреча была «ясным, понятным сигналом для всех коллег на всей огромной территории России на всех уровнях».

Президент подчеркнул, что «жизнь сложна и многообразна», поэтому зачастую возникает необходимость в поддержке со стороны.

Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Встреча прошла в президентской резиденции Ново-Огарево.

Что думаешь? Оцени!
      Юлия Мискевич
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ЧС скрывали от властей сутки. Как боролись с последствиями гидроудара, оставившего десятки домов Подольска без отопления

      Путин назвал встречу с семьями погибших героев СВО сигналом чиновникам

      Путин пообещал наладить обратную связь с семьями погибших в СВО бойцов

      Ученые назвали неожиданную пользу кофе

      Бритни Спирс пообещала никогда не возвращаться в музыкальную индустрию

      Путин перед Рождеством встретился с семьями погибших героев СВО

      В Кремле рассказали о планах Путина на Рождество

      В Германии призвали передать Украине ракеты Taurus для ударов по России

      В Турции отбуксировали второй следовавший в Россию танкер

      В ЕС обозначили роль России в будущей архитектуре безопасности Европы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости