Путин назвал встречу с семьями погибших героев СВО ясным сигналом чиновникам

Президент России Владимир Путин на встрече с семьями погибших героев СВО заявил, что она должна стать сигналом для чиновников всех уровней о необходимости поддержки семей военнослужащих. Его слова приводит ТАСС.

Российский глаза отметил, что хотел бы, чтобы встреча была «ясным, понятным сигналом для всех коллег на всей огромной территории России на всех уровнях».

Президент подчеркнул, что «жизнь сложна и многообразна», поэтому зачастую возникает необходимость в поддержке со стороны.

Владимир Путин в канун Рождества встретился с семьями военнослужащих, погибших в ходе проведения специальной военной операции (СВО). Встреча прошла в президентской резиденции Ново-Огарево.